«Хлопок и все побежали». Туристы из Барнаула оказались рядом с эпицентром взрыва в Стамбуле
По словам молодого человека, после хлопка по улице стал распространяться запах, похожий на газ
Туристы из Барнаула оказались рядом с местом взрыва в Стамбуле. Очевидец рассказал о первых минутах после совершения теракта.
По словам барнаульца, он вышел из магазина, как вдруг услышал хлопок. Звук, как отметил молодой человек, был похож именно на хлопок, а не на взрыв.
Сразу после взрыва люди стали разбегаться по углам, но довольно быстро паника спала. Среди толпы, по словам читателя amic.ru, было много плачущих женщин.
Довольно быстро к месту взрыва приехали медики и сотрудники полиции, которые оцепили район.
Напомним, что взрыв прогремел на популярной у туристов улице Истикляль. По данным турецких СМИ, погибли пять человек. Более 30 получили различные ранения.
Гепрокуратура Турции квалифицировала случившееся как террористический акт.