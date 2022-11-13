«Хлопок и все побежали». Туристы из Барнаула оказались рядом с эпицентром взрыва в Стамбуле

Туристы из Барнаула оказались рядом с местом взрыва в Стамбуле. Очевидец рассказал о первых минутах после совершения теракта.

По словам барнаульца, он вышел из магазина, как вдруг услышал хлопок. Звук, как отметил молодой человек, был похож именно на хлопок, а не на взрыв.

Сразу после взрыва люди стали разбегаться по углам, но довольно быстро паника спала. Среди толпы, по словам читателя amic.ru, было много плачущих женщин.

Довольно быстро к месту взрыва приехали медики и сотрудники полиции, которые оцепили район.

Напомним, что взрыв прогремел на популярной у туристов улице Истикляль. По данным турецких СМИ, погибли пять человек. Более 30 получили различные ранения.

Гепрокуратура Турции квалифицировала случившееся как террористический акт.