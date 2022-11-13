Мощный взрыв прогремел на пешеходной улице в центре Стамбула

Мощный взрыв прогремел в центре Самбула. Об этом сообщает CNN.

По предварительным данным, взрыв произошел на популярной у туристов улице Истикляль. Сообщается об 11 пострадавших и как минимум четырех погибших.

По данным местных СМИ число погибших составляет пять человек, а пострадали свыше 30 человек.

Подробности случившегося устанавливают правоохранители. Район взрыва оцепили.

Ранее сообщалось, что на выходе из аэропорта Домодедово группа вооружённых автоматами людей похитила у двух мужчин сумки с 4 млн долларов. Злоумышленники с оружием в руках подъехали к входу в аэропорт на угнанных автомобилях, отобрали деньги и скрылись.