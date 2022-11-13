Мощный взрыв прогремел на пешеходной улице в центре Стамбула
По предварительным данным, есть погибшие и пострадавшие
13 ноября 2022, 21:25, Илья Звягинцев
Мощный взрыв прогремел в центре Самбула. Об этом сообщает CNN.
По предварительным данным, взрыв произошел на популярной у туристов улице Истикляль. Сообщается об 11 пострадавших и как минимум четырех погибших.
По данным местных СМИ число погибших составляет пять человек, а пострадали свыше 30 человек.
Подробности случившегося устанавливают правоохранители. Район взрыва оцепили.
Ранее сообщалось, что на выходе из аэропорта Домодедово группа вооружённых автоматами людей похитила у двух мужчин сумки с 4 млн долларов. Злоумышленники с оружием в руках подъехали к входу в аэропорт на угнанных автомобилях, отобрали деньги и скрылись.
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