Конфликт между спикером Алтайского райсобрания и членами сельхозкооператива может обернуться уголовным делом

В Алтайском районе Алтайского края произошёл конфликт между членами сельхозкооператива «Пролетарский», связанный с деятельностью её участницы, местного политика Ольги Воронковой. Как сообщает «Банкфакс», сейчас ведётся судебное разбирательство по иску других участников организации, которые считают, что женщина оформила на себя наиболее выгодные части СПК.

Согласно заявлению участников, претензии возникли после выделения Воронковой нескольких участков земли общей площадью почти 2,4 тысячи га. В обращении утверждается, что выделил землю директор организации Владимир Зиновьев, несмотря на обременение арендуемой территории и отсутствие решения общего собрания. Более того, себе он отвёл два участка совокупно на 556 га, а главному бухгалтеру Надежде Кудрявцевой — 72 га. По словам заявителей, речь идёт о лучших землях, которые пригодны для пашни и сенокоса и находятся на равнине. При этом Воронкова могла незаконно оформить в свою собственность другие земли, которые она скупает в течение нескольких лет, — авторы заявления полагают, что регистрация прав на эти участки в Росреестре могла также проходить с нарушениями.

Одна из членов СПК, Клавдия Шипулина, рассказала, что, по мнению собравшейся в связи с таким выделом инициативной группы, процедура была проведена незаконно. Выделенные земли не позволяют другим участникам кооператива получить необходимые участки для ведения своей деятельности, в результате чего оказались ущемлены права более 100 человек. Для некоторых из них сложившаяся ситуация грозит потерей стада из-за нехватки сена и пастбищ, из-за чего животных могут пустить под нож.

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Более того, заявители полагают, что в «Пролетарском» могло иметь место хищение, которое якобы совершали Воронкова, Зиновьев и Кудрявцева путём подделки бухгалтерских документов. По их словам, СПК получает солидные убытки от продажи мяса, кормов, КРС и лошадей — реальный убыток по итогам 2021 года якобы составил 43 млн рублей, однако в документах он меньше, поскольку на балансе ферм числится навоз на сумму 20 млн рублей, которого в реальности нет из-за деградации животноводства.

Помимо этого, ресурсы кооператива могут использоваться в бизнес-интересах Воронковой — якобы ей безвозмездно или по необоснованно низкой цене предоставляются земли для заготовки кормов, а также сельхозтехника, отгружается молоко.

Вышеописанные факты изначально прошли проверку в белокурихинском межрайонном СУ СКР по Алтайскому краю. Следователь не нашёл состава преступления в действиях Воронковой, Зиновьева и Кудрявцевой — постановление было вынесено в июне 2022 года, но в августе оно было отменено и материалы направлены на повторное исследование. В этот раз проверку ведёт уже краевой Следком.

Юрист инициативной группы Людмила Степанова также рассказала, что сейчас в Алтайском районном суде ведётся разбирательство по иску ряда членов СПК, которые просят признать недействительными выделы земельных участков «Пролетарского» в пользу Воронковой, Зиновьева и Кудрявцевой, а также прекратить права их собственности на земли. Вместе с тем схожие претензии адресованы ещё ряду других участников кооператива.

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Сейчас в рамках процесса встал вопрос экспертизы, которая должна уточнить параметры земель. При некоторых обстоятельствах процедура может затянуться — если инспекторы не изучат пашни до установления снежного покрова, то экспертизу отложат до весны. При этом группа членов СПК полагает, что ситуация может усугубиться не в их пользу и по политическим причинам — на сентябрьских выборах Ольга Воронкова избралась в Алтайское райсобрание от «Единой России». В прошлом созыве она была председателем представительного органа и намерена занять этот пост и в новом созыве. Члены СПК опасаются, что этот статус может повлиять на исход проверки Следкома и суда.