Людей вытаскивали через окно. Пожар вспыхнул в многоквартирном доме в Барнауле

Горели вещи и мебель в одной из квартир на втором этаже

08 января 2023, 11:05, ИА Амител

Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Пожар в многоквартирном доме на улице Воровского произошёл утром 8 января в Барнауле. К моменту прибытия пожарных в одном из подъездов было сильное задымление. Горела одна из квартир на втором этаже, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю в своём телеграм-канале.

«Возникла угроза жизни и здоровью жильцов. При помощи трёхколенной лестницы три человека были спасены через оконный проём со второго этажа, 12 человек из других квартир вышли на свежий воздух самостоятельно», — отмечают в ведомстве.

Общая площадь пожара составила около пяти квадратных метров. Возгорание удалось ликвидировать за 20 минут. В тушении было задействовано 5 единиц техники, 22 человека личного состава.