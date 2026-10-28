На бетонных плитах изображены футболисты и легкоатлеты, однако откуда привезли скульптурные композиции, неизвестно

28 октября 2026, 07:00, ИА Амител

Советские горельефы / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Корреспондент amic.ru обнаружила возле пункта приема металлолома на улице Власихинской в Барнауле несколько массивных плит с монументальными горельефами, предположительно советского периода.

На плитах сохранились объемные изображения спортсменов. Одна композиция посвящена футболу, другая изображает двух бегунов — мужчину и женщину. Судя по художественному стилю, горельефы могли быть созданы во второй половине XX века.

Сейчас фрагменты скульптурных композиций лежат среди строительных материалов, сухой травы и веток. На поверхности заметны сколы и другие повреждения. Возможно, горельефы когда-то украшали фасад стадиона, спортивного комплекса или другого общественного здания. Однако их точное происхождение пока неизвестно.

Предлагаем читателям помочь разгадать историю находки. Возможно, кто-то помнит, какое здание Барнаула украшали эти скульптурные композиции.