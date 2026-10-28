Советские монументальные горельефы нашли у пункта металлоприема в Барнауле. Фото
На бетонных плитах изображены футболисты и легкоатлеты, однако откуда привезли скульптурные композиции, неизвестно
28 октября 2026, 07:00, ИА Амител
Корреспондент amic.ru обнаружила возле пункта приема металлолома на улице Власихинской в Барнауле несколько массивных плит с монументальными горельефами, предположительно советского периода.
На плитах сохранились объемные изображения спортсменов. Одна композиция посвящена футболу, другая изображает двух бегунов — мужчину и женщину. Судя по художественному стилю, горельефы могли быть созданы во второй половине XX века.
Сейчас фрагменты скульптурных композиций лежат среди строительных материалов, сухой травы и веток. На поверхности заметны сколы и другие повреждения. Возможно, горельефы когда-то украшали фасад стадиона, спортивного комплекса или другого общественного здания. Однако их точное происхождение пока неизвестно.
Предлагаем читателям помочь разгадать историю находки. Возможно, кто-то помнит, какое здание Барнаула украшали эти скульптурные композиции.
07:05:22 28-10-2026
Пионерский лагерь какой-то разобрали?
07:58:54 28-10-2026
По-моему на стадионе Динамо когда-то что-то такое было..
08:04:47 28-10-2026
Остатки прошлой более развитой цивилизации!
09:30:57 28-10-2026
Гость (08:04:47 28-10-2026) Остатки прошлой более развитой цивилизации! ... И более разумной.
08:33:09 28-10-2026
расчлененка
08:41:23 28-10-2026
И?
14:22:54 28-10-2026
Сколько недоразвитых минусовщиков. Люди предлагали свои версии- в ответ недоразвитые их минусуют- хотя ответа по их мнению правильного не дают.
18:02:10 28-10-2026
Гость (14:22:54 28-10-2026) Сколько недоразвитых минусовщиков. Люди предлагали свои верс... Правильно минусуют. Никто не угадал. Крутится в голове, что видел где-то. Кто-нибудь вспомнит, всё сразу плюсов наставят! А пока не обижайтесь.
15:21:24 28-10-2026
Печально что так относимся к истории(
16:22:32 28-10-2026
Что за божий страх? Для чего это? Бесовские фигуры!
19:27:05 28-10-2026
надо бы реставрировать и поставить где- нибудь. в парке например. или на Динамо. жаль, что такую красоту находят на свалках. кстати, где панно из здания Речного вокзала, кто то знает?
20:42:32 28-10-2026
Осколки империи!