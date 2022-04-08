Мошенники обманули алтайскую пенсионерку более чем на 1 млн рублей

Жительница города Яровое Алтайского края поверила телефонным мошенникам и потеряла более 1 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Обратившаяся в полицию 58-летняя яровчанка рассказала, что ей позвонил незнакомец и представился сотрудником банка. Лжебанкир предложил горожанке перевести все свои деньги на указанный им счёт, в котором её деньги якобы будут в безопасности. Кроме того, он убедил женщину взять в кредит максимально возможную сумму и перечислить средства на этот же счёт.

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Доверившись злоумышленнику, пенсионерка перечислила на указанный счёт почти 600 тысяч рублей, которые у нее были в наличии, и 440 тысяч рублей, взятых кредит.

После того, как аферисты получили деньги, они сразу прервали связь и пропали. В итоге женщина поняла, что её обманули, и обратилась в полицию.

Уголовное дело возбудили по статье «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере», злоумышленников ищут.

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