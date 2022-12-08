Мужчина погиб в результате столкновения иномарки с КамАЗом на трассе в Алтайском крае

Смертельная авария произошла на трассе в Калманском районе Алтайского края. Подробности рассказали в региональном главке МВД.

«Предварительно установлено, что водитель 1988 года рождения, управляя автомобилем КамАЗ-55102, двигаясь со стороны города Барнаула в направлении города Алейска, не справился с управлением и выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем Kia Rio под управлением водителя 1984 года рождения», — сказано в сообщении.

В результате аварии водитель автомобиля Kia скончался на месте происшествия. Его пассажиры — женщина 1992 года рождения с различными травмами госпитализирована в медицинское учреждение, молодой человек 2004 года рождения не пострадал.

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства случившегося.