На Алтае 8-летний ребёнок попал под колёса автомобиля

Восьмилетний ребёнок получил травмы в результате наезда машины в Горно-Алтайске, сообщают в региональном МВД.

Авария случилась 11 апреля около 17:30 на ул. Чорос-Гуркина. 51-летний житель Майминского района, двигаясь на «Ладе Гранта», сбил несовершеннолетнего, когда тот перебегал дорогу вне пешеходного перехода в зоне его видимости.

В результате наезда ребёнок пострадал, его госпитализировали.

Водитель при этом был трезвый.

В отношении него завели административное дело и начали проведение административного расследования по статье «Нарушение ПДД или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего».

Напомним, 11 апреля в Барнауле на пересечении улиц Взлётная и Ускова женщина на Mazda сбила 13-летнюю девочку.