На Алтае глава села избила подчиненную палкой и грозилась добить

В Республике Алтай глава сельского поселения избила коллегу из-за конфликта с сыном, сообщает региональный СК.

Инцидент произошёл днём 26 июня в селе Тондошка Турочакского района.

«47-летняя местная жительница, являющаяся работником сельской администрации, находясь в состоянии алкогольного опьянения, проходила мимо дома сына подозреваемой. Вспомнив свой давний конфликт с сыном своей начальницы, женщина остановилась около ограды и стала громко выкрикивать оскорбления в его адрес», — рассказали в ведомстве.

В это время 49-летняя глава села находилась в доме. Она потребовала прекратить конфликт и, высказывая угрозы, подошла к женщине.

Подчинённая подобрала палку и начала размахивать ею перед начальницей.

«Подозреваемая, отобрав палку, нанесла потерпевшей многочисленные удары в область головы и туловища, а затем дважды ударила её кулаками в область лица, в результате чего последней были причинены телесные повреждения в виде сотрясения головного мозга, перелома костей носа, раны головы, повлекшие вред её здоровью средней тяжести», — уточнили в СК.

В отношении главы села возбудили дело по фактам «угрозы убийством» и «умышленного причинения средней тяжести вреда здоровью с применением предмета в качестве оружия». Женщине грозит до пяти лет лишения свободы.