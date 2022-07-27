На Алтае глава села избила подчиненную палкой и грозилась добить
Пострадавшая получила сотрясение мозга, перелом костей носа и раны головы
27 июля 2022, 15:15
В Республике Алтай глава сельского поселения избила коллегу из-за конфликта с сыном, сообщает региональный СК.
Инцидент произошёл днём 26 июня в селе Тондошка Турочакского района.
«47-летняя местная жительница, являющаяся работником сельской администрации, находясь в состоянии алкогольного опьянения, проходила мимо дома сына подозреваемой. Вспомнив свой давний конфликт с сыном своей начальницы, женщина остановилась около ограды и стала громко выкрикивать оскорбления в его адрес», — рассказали в ведомстве.
В это время 49-летняя глава села находилась в доме. Она потребовала прекратить конфликт и, высказывая угрозы, подошла к женщине.
Подчинённая подобрала палку и начала размахивать ею перед начальницей.
«Подозреваемая, отобрав палку, нанесла потерпевшей многочисленные удары в область головы и туловища, а затем дважды ударила её кулаками в область лица, в результате чего последней были причинены телесные повреждения в виде сотрясения головного мозга, перелома костей носа, раны головы, повлекшие вред её здоровью средней тяжести», — уточнили в СК.
В отношении главы села возбудили дело по фактам «угрозы убийством» и «умышленного причинения средней тяжести вреда здоровью с применением предмета в качестве оружия». Женщине грозит до пяти лет лишения свободы.
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