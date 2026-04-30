Сухая трава на 600 "квадратах" загорелась в районе кладбища в Камне-на-Оби

30 апреля 2026, 13:00, ИА Амител

Место происшествия / Фото: МЧС Алтайского края

В Камне-на-Оби днем 29 апреля произошел ландшафтный пожар — в районе городского кладбища загорелась сухая трава. Огонь распространился на площади около 600 квадратных метров, сообщили в МЧС Алтайского края.

По данным ведомства, к ликвидации возгорания привлекались девять человек личного состава. На месте работали четыре пожарные автоцистерны, что позволило оперативно справиться с распространением огня и не допустить осложнения ситуации.

Предварительной причиной происшествия названо неосторожное обращение с огнем. Спасатели напоминают, что в сухую погоду даже небольшая искра может привести к возгоранию, особенно на открытых участках с сухой растительностью.

Ранее сообщалось, что ландшафтный пожар на 8,5 тысячи "квадратов" вспыхнул в Алтайском крае. Спасателям удалось не допустить распространения огня на жилую застройку.