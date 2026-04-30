Государство выделило свыше 40 млрд рублей на развитие VK
Инвестиции призваны не только укрепить позиции VK как ведущей российской соцсети, но и создать основу для экспорта отечественных цифровых решений
30 апреля 2026, 12:56, ИА Амител
Минцифры России выделило более 40 миллиардов рублей на поддержку инициатив, связанных с экосистемой социальной сети VK, пишет "Коммерсант". Средства пошли на модернизацию технологической инфраструктуры, оптимизацию доставки контента и внедрение новых функций.
Кроме того, 4 млрд рублей направили на создание многофункционального сервиса обмена данными, который станет важным элементом цифровой трансформации. Эти деньги включили в уставный капитал компании "Единое видео", связанной с VK, согласно данным федерального бюджета.
«Проект модернизации обусловлен сложностью национальной видеоплатформы, включающей системы управления контентом, потоковой передачи данных и аналитические инструменты. Компания "Единое видео" играет ключевую роль в реализации государственных цифровых инициатив и обеспечивает устойчивое развитие цифровой инфраструктуры страны. Выделенные средства потрачены на обновление аппаратного и программного обеспечения, что должно значительно улучшить качество цифровых услуг и сделать их доступнее для пользователей», — сообщает издание.
Несмотря на амбициозные планы по модернизации национальной видеоплатформы, финансовые результаты компании VK остаются негативными. В 2025 году она снова завершила финансовый год с убытками, уже шестой раз подряд. Однако по сравнению с предыдущим годом ей удалось сократить размер чистого убытка в 3,7 раза — он составил 24,9 млрд рублей.
Ранее в Госдуме заявили, что соцсети обязаны блокировать страницы треш-стримеров.
12:58:51 30-04-2026
Бездонная бочка.
12:59:48 30-04-2026
С декабря 2021 года генеральный директор компании VK — Владимир Кириенко.
13:27:26 30-04-2026
Гость (12:59:48 30-04-2026) С декабря 2021 года генеральный директор компании VK — Влади... С момента как он стал руководителем ВК сгенерировал такие убытки. Которые не снились ни одной международной корпорации. Это при том что компания фактически монополист.
13:06:23 30-04-2026
Ой все... Все, абсолютно все их последние "улучшайзинги" этой сети ведут к тому, что пользоваться вк становится все менее возможно. Они, видимо, считают, что раз конкуренции нет, то сойдет и так. Так что извините, но это очередной попил денег на мертворожденное решение.
13:29:52 30-04-2026
Кто-то рад что его налоги идут не на лекарства детям или зарплаты учителям и т.д , а на развитие частной компании младшего Кириенко.
А ведь скоро все эти Кириенки , Чайки и прочие Дамы станут не младшими, а единственными. Вот тогда они возьмутся за бюджет ещё серьёзнее.
13:59:15 30-04-2026
Эту позорную поделку надо снести со всех сереверов! Особенно после последних "улучшений"!
14:03:38 30-04-2026
акции ВК все равно падают..
15:06:58 30-04-2026
Уважающие себя люди не пользуются этими интернет-помойками.
Есть много онлайн-ресурсов как новостных, так и для развития
16:03:09 30-04-2026
Чубайсы с чемоданами слилися, когда очередь кириенков всяких?
17:42:16 30-04-2026
Странно. Они в курсе что вк и телеграмм ОДНО И ТО ЖЕ тк один хозяин?
21:33:31 30-04-2026
Гость (17:42:16 30-04-2026) Странно. Они в курсе что вк и телеграмм ОДНО И ТО ЖЕ тк оди... Уже давно не один и тот же, если что.