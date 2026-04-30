Инвестиции призваны не только укрепить позиции VK как ведущей российской соцсети, но и создать основу для экспорта отечественных цифровых решений

30 апреля 2026, 12:56, ИА Амител

ВК / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Минцифры России выделило более 40 миллиардов рублей на поддержку инициатив, связанных с экосистемой социальной сети VK, пишет "Коммерсант". Средства пошли на модернизацию технологической инфраструктуры, оптимизацию доставки контента и внедрение новых функций.

Кроме того, 4 млрд рублей направили на создание многофункционального сервиса обмена данными, который станет важным элементом цифровой трансформации. Эти деньги включили в уставный капитал компании "Единое видео", связанной с VK, согласно данным федерального бюджета.

«Проект модернизации обусловлен сложностью национальной видеоплатформы, включающей системы управления контентом, потоковой передачи данных и аналитические инструменты. Компания "Единое видео" играет ключевую роль в реализации государственных цифровых инициатив и обеспечивает устойчивое развитие цифровой инфраструктуры страны. Выделенные средства потрачены на обновление аппаратного и программного обеспечения, что должно значительно улучшить качество цифровых услуг и сделать их доступнее для пользователей», — сообщает издание.

Несмотря на амбициозные планы по модернизации национальной видеоплатформы, финансовые результаты компании VK остаются негативными. В 2025 году она снова завершила финансовый год с убытками, уже шестой раз подряд. Однако по сравнению с предыдущим годом ей удалось сократить размер чистого убытка в 3,7 раза — он составил 24,9 млрд рублей.

