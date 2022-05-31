На Алтае из-за самогонщика случился взрыв в жилом доме
Ударная волна разворотила лоджию и выбила несколько стёкол и входную дверь
31 мая 2022, 08:30, Никита Черников
Взрыв случился в многоквартирном двухэтажном доме в селе Озерки Тальменского района Алтайского края в ночь на 31 мая, сообщили в региональном ГУ МЧС.
В квартире на первом этаже произошла детонация паров спирта от работавшего самогонного аппарата.
Ударная волна повредила остекление в квартире, выбила входную дверь и пластиковую стену лоджии. Возгорания за этим не последовало. Погибших и пострадавших нет.
Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю
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