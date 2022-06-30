На Алтае продавцы ломбарда присвоили 1 млн рублей выручки и попались полиции

В Майминском районе Республики Алтай подозревают продавцов ломбарда в присвоении денег, полученных от продаж бытовой техники. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД.

Владелец организации обратился в полицию с сообщением о том, что в ходе ревизии выявил недостачу на сумму более 1 млн рублей.

Под подозрение попали 27-летняя и 22-летний работники ломбарда. Они признались в содеянном.

«Предварительно установлено, что в период с февраля по июнь текущего года подозреваемые, действуя сообща, осуществляли фиктивные сделки о выкупе бытовой техники, подделывая документацию о якобы приёме товара. После чего они присваивали себе денежные средства из кассы магазина и тратили их на личные нужды», — говорится в сообщении.

Уголовное дело возбудили по статье «Присвоение или растрата, совершённая в крупном размере».