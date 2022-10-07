На Алтае пьяный дебошир камнем причинил «физическую боль» полицейскому

В Республике Алтай завершили расследование уголовного дела в отношении 38-летнего жителя Майминского района. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел в ночь с 5 на 6 августа 2022 года. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, отказался выполнять требования сотрудника полиции, взял камень и кинул в него, «причинив тем самым последнему физическую боль и телесные повреждения».

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).