На Алтае турист рассчитался за отдых фальшивой купюрой

На Алтае турист рассчитался за отдых поддельной купюрой. Об этом стало известно, когда руководитель турфирмы пришёл в банк, чтобы приобрести валюту.

Как сообщили в местном МВД, в банке выяснилось, что одна из предоставленных предпринимателем купюр является поддельной. Мужчина пояснил, что получил её от одного из своих клиентов.

Правоохранители отправили купюру на экспертизу. Специалисты установили, что её просто распечатали на принтере.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье 186 УК РФ («Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг»).