На Алтае во время экскурсии перевернулся грузовик с туристами, пострадали дети

В Республике Алтай несколько дней назад перевернулся грузовик ГАЗ-66 с группой новосибирских туристов, сообщает «Инцидент Новосибирск».

«Дети, 6 и 10 лет, ударились головой о камни, получили закрытую черепно-мозговую травму. Также девушка сломала руку. Абсолютно никакой помощи не было нам оказано, в автомобиле не было даже аптечки и носилок. Возвращались на попутных автомобилях с озёр, до которых пришлось идти 3,5 часа пешком, так как если идти вниз с того места, где перевернулись, то идти два дня — поэтому пришлось идти в гору 10 километров», — рассказала одна из туристок".

За экскурсию, которая запомнится надолго, новосибирцы заплатили 3 700 рублей с человека.

На Алтае перевернулся грузовик с туристами / Фото: vk.com/incident_nsk