На Шевчука составили протокол о дискредитации ВС РФ из-за слов про Родину на концерте
По словам продюсера Радмира Усаева, сразу после концерта за кулисы проникли некие силовики и изолировали Шевчука от группы
19 мая 2022, 16:52
На лидера группы «ДДТ» Юрия Шевчука составили протокол за дискредитацию российской армии. Как сообщает Telegram-канал Baza, причиной стала его речь на концерте в Уфе.
По словам продюсера Радмира Усаева, сразу после концерта, на котором Шевчук высказал своё отношение к понятию Родина и спецоперации на Украине, за кулисы проникли некие силовики и изолировали Шевчука от группы.
Полицейские общались с певцом около часа, не пуская никого в гримёрку. По версии Усаева, они хотели задержать Юрия, но в конце концов ограничились лишь административным протоколом по ч. 1 ст. 20.3.3.
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