Неизвестные избили шоумена Стаса Борецкого и отняли у него 120 тысяч рублей

В Санкт-Петербурге полицейские начали проверку по факту избиения шоумена Стаса Борецкого. Об этом сообщает «Фонтанка».

50-летнего мужчину увезли в больницу от бара на Московском проспекте, 111, утром 11 декабря. Он заявил, что ранним утром на него напали двое неизвестных, которые забрали с собой телефон и 120 тысяч рублей.

В больнице состояние шоумена оценили как удовлетворительное.

Правоохранители ищут мужчин, которых описал шоумен.