Неизвестные избили шоумена Стаса Борецкого и отняли у него 120 тысяч рублей
Борецкого доставили в больницу, где врачи оценили его состояние как удовлетворительное
11 декабря 2022, 18:49, Илья Звягинцев
В Санкт-Петербурге полицейские начали проверку по факту избиения шоумена Стаса Борецкого. Об этом сообщает «Фонтанка».
50-летнего мужчину увезли в больницу от бара на Московском проспекте, 111, утром 11 декабря. Он заявил, что ранним утром на него напали двое неизвестных, которые забрали с собой телефон и 120 тысяч рублей.
В больнице состояние шоумена оценили как удовлетворительное.
Правоохранители ищут мужчин, которых описал шоумен.
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