Отделочник из Барнаула устроил серийное мошенничество в Сибири

В Иркутской области будут судить жителя Барнаула за серийное мошенничество в соцсетях, сообщает региональное МВД.

33-летний барнаулец свою «деятельность» начал летом 2021 года в Республике Адыгея. Местная жительница передала ему около 200 тыс. рублей за услуги по отделочным работам. Мужчина с деньгами уехал в Братск.

«На новом месте барнаулец продолжил работать по той же схеме. Он находил потенциальных жертв по объявлениям, брал предоплату за проведение ремонта и покупку необходимых материалов. Для создания правдоподобного антуража и выманивания более крупных сумм, в некоторых квартирах лже-отделочник даже приступал к непосредственным обязанностям», — рассказали в ведомстве.

Всего к мужчине обратились 10 жителей Братска, которые передали ему в сумме 1,3 млн рублей.

Барнаульцу грозит до 6 лет лишения свободы за мошенничество.