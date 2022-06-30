Вертолёт Ми-8 разбился в Якутии

Вертолёт Ми-8 совершил жёсткую посадку в Якутии, сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального Следственного управления на транспорте СКР.

По данным следствия, вечером 29 июня вертолёт вылетел из Усть-Майского района в Алданский район и потерпел крушение около села Чагда. На борту находились три члена экипажа и 20 сотрудников Авиалесоохраны. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта.

Как отмечает РИА Новости, вертолёт выполнял рейс по тушению пожаров. В авиакомпании «Полярные авиалинии» изданию сообщили, что восемь пострадавших сотрудников Авиалесоохраны уже доставлены в Якутск с места ЧП, оставшихся 15 человек, в том числе экипаж, эвакуируют вторым бортом.

Министр экологии, природопользования и лесного хозяйства Якутии Евгений Перфильев уточнил агентству, что при жёсткой посадке пострадали местные парашютисты-десантники.