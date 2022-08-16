Причиной детонации боеприпасов в Крыму стала диверсия

Причиной детонации боеприпасов на военном складе в Джанкойском районе Крыма стала диверсия. Как пишет РИА Новости, в Минобороны РФ сообщили, что в инциденте никто серьёзно не пострадал.

«Принимаются необходимые меры для ликвидации последствий диверсии», — добавили в ведомстве.

В результате происшествия оказались повреждены ЛЭП, электростанции, железнодорожное полотно и жилые дома.

Напомним, что пожар на огороженной площадке хранения боеприпасов в воинской части в районе села Майского произошёл около 06:15 мск. Как рассказал глава Крыма Сергей Аксёнов, двое гражданских получили ранения — лёгкие и средней степени тяжести. Зону происшествия оцепили, оттуда эвакуировали порядка двух тысяч человек.

При разлёте боеприпасов пострадали железнодорожные пути. Полотно уже восстановили, но движение возобновят только после проведения всех мероприятий, связанных с обеспечением безопасности.