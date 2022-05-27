Психически больной массажист надругался над 8-летним мальчиком в Барнауле

В Барнауле следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 55-летнего массажиста, обвиняемого в надругательстве над ребёнком. Об этом сообщили в краевом управлении СК.

Инцидент случился в феврале 2022 года.

По данным следствия, мужчина с психическим заболеванием «совершал насильственные действия сексуального характера в отношении восьмилетнего мальчика» во время проведения сеанса массажа в своей квартире.

Психиатрическая экспертиза установила невменяемость злоумышленника. Уголовное дело с постановлением о применении принудительной меры медицинского характера направили в суд.

Ранее сообщалось, что Алтайский край стал лидером среди российских регионов по числу выявленных психических расстройств.