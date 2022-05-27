Психически больной массажист надругался над 8-летним мальчиком в Барнауле
Злоумышленник оказался невменяемым
27 мая 2022, 08:05, Никита Черников
В Барнауле следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 55-летнего массажиста, обвиняемого в надругательстве над ребёнком. Об этом сообщили в краевом управлении СК.
Инцидент случился в феврале 2022 года.
По данным следствия, мужчина с психическим заболеванием «совершал насильственные действия сексуального характера в отношении восьмилетнего мальчика» во время проведения сеанса массажа в своей квартире.
Психиатрическая экспертиза установила невменяемость злоумышленника. Уголовное дело с постановлением о применении принудительной меры медицинского характера направили в суд.
Ранее сообщалось, что Алтайский край стал лидером среди российских регионов по числу выявленных психических расстройств.
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