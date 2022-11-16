Путин поддержал предложение о льготном автокредитовании для военных

Президент России Владимир Путин поддержал предложение Минпромторга распространить программу льготного автокредитования на военнослужащих, в том числе и на мобилизованных. Об этом сообщает РИА Новости.

В ходе совещания с правительством глава Минпромторга Денис Мантуров выступил с предложением распространить действие программы льготного автокредитования на военнослужащих. По его мнению, в нее также должны включить мобилизованных, членов их семей и пенсионеров, которые ранее проходили военную службу.

Президент поддержал инициативу. Он отметил, что программу необходимо доработать с учетом повышения стоимости автомобилей.