Пьяный барнаулец украл российский флаг, которым украсили проспект Ленина ко Дню города
Минувшей ночью в Центральном районе росгвардейцы задержали троих молодых людей в нетрезвом виде, которые громко кричали и размахивали большим триколором
19-летний барнаулец похитил российский флаг, которым украсили проспект Ленина. Как сообщает «КП-Барнаул», минувшей ночью в Центральном районе росгвардейцы задержали троих молодых людей в нетрезвом виде, которые громко кричали и размахивали большим триколором.
Выяснилось, что 19-летний житель краевой столицы украл стяг на проспекте Ленина — он выломал его из праздничной гирлянды, установленной ко Дню города. Свой поступок молодой человек объяснил хулиганскими побуждениями.
Нарушителей порядка росгвардейцы доставили в полицию для дальнейших разбирательств, по какой статье могут привлечь молодого человека к ответственности — пока неизвестно.