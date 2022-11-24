Россиянка скончалась после пластической операции в Южной Корее

Россиянка скончалась после пластической операции, которую ей сделали в одной из клиник Южной Кореи. Об этом сообщает портал News1.

40-летняя женщина после операции пошла на поправку, но ей резко стало хуже, после чего она скончалась.

Сотрудники полиции планируют провести вскрытие, чтобы установить причину смерти россиянки.

Врачи пытались спасти женщину, после того как её состояние стало критическим, однако сделать этого им не удалось.

Правоохранители дадут оценку действиям медиков.