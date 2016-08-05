Смотрим, как железнодорожник спас трехлетнего малыша на путях от поезда

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В сети опубликовали кадры спасения ребенка из-под поезда в Сочи сотрудником железной дороги. Момент зафиксировали камеры видеонаблюдения, пишет ТАСС.

На записи видно, как ребенок вышел на рельсы и остановился на путях перед грузовым составом. Малыш даже не попытался покинуть железнодорожное полотно.

В последний момент ребенка спасли двое железнодорожников. Увидев ребенка, мужчины побежали наперерез поезду, пытаясь дать сигнал машинисту, чтобы тот затормозил. В последний момент один из них успел выхватить ребенка прямо перед колесной парой.

Транспортная полиция начала проверку по факту нахождения трехлетнего ребенка на железнодорожных путях. "С родителями мальчика была проведена профилактическая беседа о правилах нахождения на объектах транспорта и недопущении оставления ребенка без присмотра", – цитирует агентство сообщение пресс-службы УТ МВД по Южному федеральному округу.

Life пишет, что рядом с местом ЧП находится кемпинг с отдыхающими. Мальчик, по данным издания, находился на море вместе с матерью и, воспользовавшись моментом, покинул территорию зоны отдыха.