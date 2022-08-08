Соцсети: мертвую пенсионерку нашли под окнами многоэтажки в Бийске

В Бийске возле дома на улице Ленинградской, 38 обнаружили труп женщины. Об этом сообщает паблик «Инцидент Барнаул».

Причина смерти пенсионерки не уточняется. Сейчас полиция устанавливает ее личность все обстоятельства инцидента.

Приметы: на вид 60-70 лет, плотного телосложения, волос короткий светлый, татуаж бровей. Одета в фиолетовую футболку с рисунком в виде QR-кода, бриджи синего цвета с цветочным принтом.

Всех, кому известна какая-либо информация о погибшей или ее родственниках, просят просьба позвонить по телефону 83854394010, 102 либо в полицию.