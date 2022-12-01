Трехлетний ребенок заживо сгорел в машине в Волгограде
Автомобиль загорелся на парковке жилого дома, предположительно, из-за утечки газа
1 декабря 2022, 14:22, Илья Звягинцев
Трёхлетний ребёнок погиб в пожаре в Волгограде. Об этом сообщает телеграм-канал 112.
Во дворе одного из домов произошло возгорание автомобиля. По предварительным данным, причиной пожара стала утечка газа из газового оборудования.
В машине в момент пожара находился трёхлетний ребёнок, который погиб. Его отец, 52-летний мужчина, попал в больницу с ожогами.
Пожар зацепил и уничтожил ещё несколько автомобилей, припаркованных во дворе.
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