Трехлетний ребенок заживо сгорел в машине в Волгограде

Автомобиль загорелся на парковке жилого дома, предположительно, из-за утечки газа

1 декабря 2022, 14:22, Илья Звягинцев

Трёхлетний ребёнок погиб в пожаре в Волгограде. Об этом сообщает телеграм-канал 112.

Во дворе одного из домов произошло возгорание автомобиля. По предварительным данным, причиной пожара стала утечка газа из газового оборудования.

В машине в момент пожара находился трёхлетний ребёнок, который погиб. Его отец, 52-летний мужчина, попал в больницу с ожогами.

Пожар зацепил и уничтожил ещё несколько автомобилей, припаркованных во дворе.

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