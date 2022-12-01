Трехлетний ребенок заживо сгорел в машине в Волгограде

Трёхлетний ребёнок погиб в пожаре в Волгограде. Об этом сообщает телеграм-канал 112.

Во дворе одного из домов произошло возгорание автомобиля. По предварительным данным, причиной пожара стала утечка газа из газового оборудования.

В машине в момент пожара находился трёхлетний ребёнок, который погиб. Его отец, 52-летний мужчина, попал в больницу с ожогами.

Пожар зацепил и уничтожил ещё несколько автомобилей, припаркованных во дворе.