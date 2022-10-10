В Алтайском крае до 14 октября действует штормовое предупреждение

С 10 по 14 октября в Алтайском крае действует штормовое предупреждение из-за высокой, а местами — чрезвычайной пожароопасности. Как сообщает пресс-центр регионального ГУ МЧС России, в Славгороде, Яровом, Михайловском и Ключевском районах прогнозируется пятый класс горимости.

Еще на территории 38 муниципалитетов — четвертый класс. На остальной территории региона — третий класс.

В ведомстве напомнили, что для избежания возникновения пожаров нельзя сжигать мусор и сухую траву, разводить костры, а также бросать непотушенные спички и сигареты.