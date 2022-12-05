В Барнауле курьер присвоил себе 10 кг шашлыка

Барнаульский курьер присвоил себе 7 кг шашлыка из свинины и 3 кг — из баранины почти на 6 тысяч рублей, сообщили в управлении юстиции Алтайского края.

Похищенным мясом мужчина распорядился по своему усмотрению. Однако вскоре испугался уголовной ответственности и возместил заказчику ущерб в полном объёме, а также извинился.

«Уголовное дело прекращено в связи с примирением с потерпевшим», — добавили в ведомстве.

Ранее житель Рубцовска украл в магазине коробку с 25-ю плитками шоколада, но вскоре раскаялся и всё вернул.