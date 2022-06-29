В Барнауле приезжий захотел получить любовь за деньги, но остался и без денег, и без любви

Житель Саяногорска приехал в Барнаул и стал жертвой мошенников. Он так сильно хотел любви, что не сразу понял, что его обманывают.

Как рассказал потерпевший правоохранителям, он приехал в Барнаул и нашёл в интернете объявление о предоставлении услуг девушек по вызову.

«Администратор» согласовал с ним время, место и цену, после чего попросил скинуть предоплату в размере 8 тысяч рублей. После предоплаты у мужчины попросили оплатить страховку, заверив, что после получения услуги деньги ему вернут.

За несколько переводов мужчина отдал мошенникам 129 тысяч рублей, но та, кого он так желал, не явилась.

Вернувшись в Саяногорск, расстроенный мужчина вновь связался с агентством, но на вопрос о деньгах ему ответили брошенной трубкой.

Тогда он обратился к полицейским, рассказали в МВД по Республике Хакасия.