В Барнауле пьяный мужчина уснул на рельсах и лишился части ноги
Очевидец происшествия с утра нашел на месте инцидента кроссовок и конечность пострадавшего
23 июня 2022, 20:22
В ночь на 23 июня в Барнауле поезд травмировал пьяного мужчину, который уснул на рельсах. Как сообщает паблик «Инцидент Барнаул», происшествие случилось неподалеку от дома на улице Коллективной, 5.
«Увидел полицию и скорую помощь, вышел посмотреть, что происходит. Оказалось, пьяный мужчина уснул на рельсах. Скорая погрузила его на носилки и увезла. В полумраке разглядел, что у него травмирована нога», — рассказал очевидец.
Горожанин подчеркнул, что утром он вышел на работу и осмотрел место происшествия — возле рельс лежал кроссовок и часть ноги пострадавшего. Состояние травмированного мужчины неизвестно.
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