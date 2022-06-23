В Барнауле пьяный мужчина уснул на рельсах и лишился части ноги

В ночь на 23 июня в Барнауле поезд травмировал пьяного мужчину, который уснул на рельсах. Как сообщает паблик «Инцидент Барнаул», происшествие случилось неподалеку от дома на улице Коллективной, 5.

«Увидел полицию и скорую помощь, вышел посмотреть, что происходит. Оказалось, пьяный мужчина уснул на рельсах. Скорая погрузила его на носилки и увезла. В полумраке разглядел, что у него травмирована нога», — рассказал очевидец.

Горожанин подчеркнул, что утром он вышел на работу и осмотрел место происшествия — возле рельс лежал кроссовок и часть ноги пострадавшего. Состояние травмированного мужчины неизвестно.