В Барнауле у детей появилась новая опасная для жизни игра

Барнаульские школьники нашли для себя новое опасное для жизни и здоровья развлечение. Об этом сообщили в паблике «В курсе 22».

Водитель рассказал о том, что поздним вечером перед его автомобилем на дорогу выбежал ребёнок.

Можно было списать всё на невнимательность мальчика, но водитель заметил, что его снимали на телефон.

По словам автора сообщения, дети играли в «игру». Они дожидались машины стоя за колонной, после чего один из них выбегал на дорогу прямо перед транспортным средством.

Водитель призвал родителей поговорить со своими детьми и объяснить им, что такие игры могут быть опасны.