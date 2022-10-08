В барнаульской промзоне загорелось здание во время ремонтных работ

В промзоне на улице Кулагина в Барнауле произошел пожар. Как сообщает пресс-центр ГУ МЧС России по Алтайскому краю, у здания загорелась крыша во время ремонтных работ.

Площадь пожара составила около 15 квадратных метров. На месте работают четыре звена газодымозащитной службы. Пострадавших нет. Информация о происшествии уточняется.

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Происшествия Ребенка спасли из горящей квартиры в Рубцовске

Напомним, что 6 октября в Рубцовске пожарные спасли ребёнка из горящей квартиры. Пожар произошёл в квартире на пятом этаже дома по улице Федоренко. На площади в два квадратных метра загорелись вещи и мебель.

При помощи автолестницы пожарные спасли из горящей квартиры ребёнка. Он находился один. Позднее спасатели вернулись в здание и обнаружили котенка, которого откачали с помощью кислорода.