В Москве полковник полиции проехал на красный свет и сбил двух пешеходов

В Москве водитель «Тойоты» проехал на красный свет светофора, врезался в автомобиль и сбил двух пешеходов. Об этом сообщает Shot.

После удара о другой автомобиль внедорожник развернуло и он наехал на пешеходов. Водитель, которым, предположительно, является начальник ОМВД по Савеловскому району столицы полковник Александр Долгов, вышел из машины и начал оказывать пострадавшим помощь.

Отмечается, что Долгов был трезв и передвигался на служебном автомобиле. Пострадавших с различными травмами доставили в медицинское учреждение.