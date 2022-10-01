В Москве полковник полиции проехал на красный свет и сбил двух пешеходов
По предварительным данным, водитель был трезв и двигался на служебном автомобиле
1 октября 2022, 22:33, Илья Звягинцев
В Москве водитель «Тойоты» проехал на красный свет светофора, врезался в автомобиль и сбил двух пешеходов. Об этом сообщает Shot.
После удара о другой автомобиль внедорожник развернуло и он наехал на пешеходов. Водитель, которым, предположительно, является начальник ОМВД по Савеловскому району столицы полковник Александр Долгов, вышел из машины и начал оказывать пострадавшим помощь.
Отмечается, что Долгов был трезв и передвигался на служебном автомобиле. Пострадавших с различными травмами доставили в медицинское учреждение.
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