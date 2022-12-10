Год кролика

В Новосибирской области скончалась трёхмесячная девочка, которую забыли вовремя поставить в очередь на операцию

У малышки с рождения было больное сердце

10 декабря 2022, 21:20, Никита Черников

В Новосибирской области трёхмесячная девочка с больным сердцем скончалась в одной из районных больниц, куда привезла её мама на обследование перед операцией. Об этом пишет «КП-Новосибирск».

Женщина рассказала, что это был её четвёртый ребёнок. Беременность протекала хорошо, но сразу после родов у младенца диагностировали порок сердца. При этом младенец весил всего 2,8 килограмма, и по этой причине врачи не могли сразу же сделать операцию и установить клапан. Тем не менее малышка стала набирать вес и уже через две недели после родов, 6 сентября, её прооперировали. Однако операция была непростой: даже самый маленький клапан, который установили в клинике Мешалкина, всё равно оказался большеват и давил на лёгкое.

«Нужна была вторая операция, но проводить её сразу было нельзя — у дочки были очень хрупкие сосуды. Нас отправили домой на доращивание. И сказали, чтобы мы обращались в районную больницу и получали квоту, планировали операцию на 23 ноября», — рассказала сибирячка.

Однако педиатр в районной больнице забыл поставить её дочь в очередь на операцию, и становиться туда пришлось во второй раз. «И в итоге нас записали только на 7 декабря. Врачи должны были поставить специальный механизм, чтобы расширить трахею, чтобы клапан не давил на лёгкое», — добавила женщина.

Перед операцией девочке оставалось обследоваться и сдать анализы, для чего 6 декабря мама привезла её в районную больницу. По её словам, дочка в тот день чувствовала себя совершенно нормально, была спокойной, хорошо ела и улыбалась.

«Но на приёме заплакала и посинела: учитывая проблему с клапаном и лёгким, такая реакция была объяснима. Нам и надо было как можно скорее сдать анализы и прооперироваться. Но педиатр буквально вырвала из моих рук ребёнка и унесла её в реанимацию. Я ей говорю про клапан и лёгкое, а она про то, что это двусторонняя пневмония. Но у дочери не было кашля, не было температуры. В итоге за считанные часы состояние ребёнка ухудшается. Врачи сами это понимали и реаниматолог мне заявил: „Ваш ребенок умрёт, готовьтесь“», — сказала мама девочки.

Через несколько часов ребёнок скончался. Его похоронили 8 декабря. Родители теперь намерены добиваться, чтобы врачи ответили за то, что не поставили вовремя девочку на квоту.

Эксперты выяснили, почему шестимесячная девочка из Барнаула умерла после пластической операции

Эксперты выяснили, почему шестимесячная девочка из Барнаула умерла после пластической операции

Комментарии
    Новости партнеров