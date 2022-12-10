В Новосибирской области скончалась трёхмесячная девочка, которую забыли вовремя поставить в очередь на операцию

В Новосибирской области трёхмесячная девочка с больным сердцем скончалась в одной из районных больниц, куда привезла её мама на обследование перед операцией. Об этом пишет «КП-Новосибирск».

Женщина рассказала, что это был её четвёртый ребёнок. Беременность протекала хорошо, но сразу после родов у младенца диагностировали порок сердца. При этом младенец весил всего 2,8 килограмма, и по этой причине врачи не могли сразу же сделать операцию и установить клапан. Тем не менее малышка стала набирать вес и уже через две недели после родов, 6 сентября, её прооперировали. Однако операция была непростой: даже самый маленький клапан, который установили в клинике Мешалкина, всё равно оказался большеват и давил на лёгкое.

«Нужна была вторая операция, но проводить её сразу было нельзя — у дочки были очень хрупкие сосуды. Нас отправили домой на доращивание. И сказали, чтобы мы обращались в районную больницу и получали квоту, планировали операцию на 23 ноября», — рассказала сибирячка.

Однако педиатр в районной больнице забыл поставить её дочь в очередь на операцию, и становиться туда пришлось во второй раз. «И в итоге нас записали только на 7 декабря. Врачи должны были поставить специальный механизм, чтобы расширить трахею, чтобы клапан не давил на лёгкое», — добавила женщина.

Перед операцией девочке оставалось обследоваться и сдать анализы, для чего 6 декабря мама привезла её в районную больницу. По её словам, дочка в тот день чувствовала себя совершенно нормально, была спокойной, хорошо ела и улыбалась.

«Но на приёме заплакала и посинела: учитывая проблему с клапаном и лёгким, такая реакция была объяснима. Нам и надо было как можно скорее сдать анализы и прооперироваться. Но педиатр буквально вырвала из моих рук ребёнка и унесла её в реанимацию. Я ей говорю про клапан и лёгкое, а она про то, что это двусторонняя пневмония. Но у дочери не было кашля, не было температуры. В итоге за считанные часы состояние ребёнка ухудшается. Врачи сами это понимали и реаниматолог мне заявил: „Ваш ребенок умрёт, готовьтесь“», — сказала мама девочки.

Через несколько часов ребёнок скончался. Его похоронили 8 декабря. Родители теперь намерены добиваться, чтобы врачи ответили за то, что не поставили вовремя девочку на квоту.