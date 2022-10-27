В России разрешат призывать граждан с судимостью за тяжкие преступления

Госдума в третьем чтении приняла законопроект, отменяющий запрет на призыв в рамках частичной мобилизации граждан, имеющих непогашенную или неснятую судимость за тяжкие преступления. Об этом сообщает «Интерфакс».

Напомним, что ранее призыву не подлежали граждане, у которых есть судимость за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, за террористический акт, захват заложника, власти, вооружённый мятеж, шпионаж, незаконное обращение с ядерными материалами или организацию незаконного вооружённого формирования, а также ряд иных тяжких преступлений.

Кроме того, законопроект предусматривал, что граждане, которые проходят альтернативную службу, будут продолжать ею заниматься в период объявленной мобилизации. Однако лица, служащие в подведомственных федеральным органам исполнительной власти, органам исполнительной власти субъектов РФ или органам местного самоуправления организациях могут быть направлены на прохождение этой службы на гражданских должностях в Вооружённых силах России.