В Сибири от менингита умерла девочка, которую лечили от простуды

Жительница Новосибирской области винит врачей в гибели 12-летней дочери, которой поставили неверный диагноз и лечили от другого заболевания. Трагическую историю она рассказала «КП-Новосибирск».

В апреле девочке поставили в школе прививку от клещевого энцефалита, после которой она почувствовала недомогание. Ночью температура поднялась до 39 градусов — сбивали обычным парацетамолом, поскольку думали, что это реакция на прививку.

Следующие три дня девочке легче не становилось: сохранялась слабость, температура периодически поднималась. Только на четвертый день полегчало. На следующий день пошла в школу, где ей стало плохо на уроке физкультуры — поднялась температура до 38 градусов, сильно болела голова в затылочной части и тошнило.

Бригада скорой помощи забрала в больницу девочку, которая на тот момент уже не могла ходить. По словам матери, врач, которая принимала их в медучреждении, не хотела госпитализировать ребёнка.

«Она сказала: „Это обычное ОРВИ, вы завтра уже заберете ребёнка домой“. Но я настояла, чтобы дочку госпитализировали — надеялась, что под наблюдением врачей с ней все будет в порядке. Ставили анальгин с каким-то обезболивающим. Дочка потом звонила мне. Это был последний раз, когда я слышала её голос», — рассказала мать ребёнка.

Через несколько часов девочка впала в кому: причина — гнойный менингит, который приняли за обычное ОРВИ. А через 12 дней она скончалась. В больнице ситуацию не комментируют, новосибирский СК проводит проверку.

Ранее жительница Новосибирска обвинила в смерти дочки врачей роддома, где другой младенец упал на пол во время родов.