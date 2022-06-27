В СК опровергли сведения о возбуждении уголовного дела после смерти Юрия Шатунова

Управление Следственного комитета по Московской области опровергло информацию о возбуждении уголовного дела из-за смерти певца Юрия Шатунова. Об этом сообщает РБК.

Ранее директор исполнителя Аркадий Кудряшов рассказал, что против врачей скорой, не оказавших своевременную помощь экс-солисту «Ласкового мая», завели дело.

«Юре стало плохо за столом. Внезапно он схватился за грудь, ему было тяжело дышать. Мы позвонили в скорую, но диспетчер сказала, мол, везите сами, вам придётся долго ждать. Довезли до ближайшего травмпункта, там и сказали, что это тяжёлый случай и надо везти в больницу. Нам прислали бригаду скорой — древнюю „Газель“ без аппаратуры. До больницы Юру мы не довезли, он умер по дороге», — говорил Кудряшов.

О смерти Юрия Шатунова стало известно 23 июня. Находящегося в тяжёлом состоянии 48-летнего артиста до медучреждения довезли друзья, однако спасти медики его не смогли. Оказалось, что у певца случился острый трансмуральный инфаркт миокарда.