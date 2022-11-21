Водитель без прав сел за руль и перевернулся в горах Алтая

Водитель пострадал при опрокидывании автомобиля в Усть-Коксинском районе Горного Алтая, сообщили в республиканском МВД.

Авария случилась 20 ноября в 16:45. По данным полиции, 45-летний местный житель ехал на УАЗ-315195 со стороны села Тихонькая в направлении села Мульта. Однако по пути не справился с управлением и съехал в кювет, где машина перевернулась.

Автомобилиста госпитализировали. Стражи порядка установили, что мужчина сел за руль, не имея водительских прав.

«В отношении сельчанина возбужденно дело об административном правонарушении и проведении административного расследования по ч. 1 ст. 12.7 („Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством“)», — рассказали в ведомстве.

Напомним, утром 21 ноября в Барнауле в трактор врезался автомобиль ГИБДД. Машина получила серьёзные повреждения.