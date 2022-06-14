Водитель пострадал в жестком ДТП с «переворотом» на Чуйском тракте
Автомобилист за рулем «ВАЗ» выехал на встречную полосу при обгоне, где столкнулся с Audi Q7
14 июня 2022, 19:59
Два автомобиля столкнулись на 251 километре Чуйского тракта в Косихинском районе. Как рассказали в управлении ГИБДД по Алтайскому краю, в результате происшествия пострадал 38-летний мужчина.
По предварительной информации, водитель «ВАЗ 2109», двигаясь со стороны Барнаула в сторону Бийска при обгоне выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Audi Q7 под управлением 34-летнего водителя.
В результате ДТП, водитель отечественного авто с травмами различной степени тяжести госпитализирован в ГБ №1 Барнаула.
Согласно кадрам с места происшествия, после столкновения одна из машин вылетела на обочину и перевернулась.
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