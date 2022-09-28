Водитель ВАЗ пострадал в массовом ДТП на Алтае

Водитель отечественной легковушки устроил массовое ДТП в Горно-Алтайске и получил травмы, сообщили в МВД по Республике Алтай.

Авария случилась 27 сентября около 06:50. 35-летний житель Майминского района на автомобиле ВАЗ-21140 не выдержал безопасную дистанцию до остановившегося перед ним УАЗа, которым управлял 55-летний горожанин, и столкнулся с ним. От удара УАЗ откинуло на остановившуюся впереди Toyota Camry, за рулём которой был 60-летний житель Усть-Канского района.

«В результате ДТП в приёмный покой республиканской больницы был доставлен водитель автомобиля ВАЗ. Госпитализация мужчине не потребовалась», — уточнили в полиции.

Фото: 04.мвд.рф

В отношении сельчанина вынесли постановление по административному делу по ч. 1 ст. 12.15 КоАП РФ («Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги»).

Утром 28 сентября на Телецентре в Барнауле столкнулись легковушка и автобус. На участке образовалась большая пробка.