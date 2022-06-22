Второй за сутки самолет пропал с радаров в Якутии. По информации Telegram-канала Shot, Ан-30М, выполнявший коммерческий рейс, исчез в 30 километрах от аэропорта Оленек, в котором должен был приземлиться.

По предварительной информации, борт вез более 6 тонн продуктов, на нем находились пять человек. На поиски вылетел вертолет Ми-8. Отмечается, что аварийный маяк судна не срабатывал.

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Происшествия Самолет с тремя людьми на борту пропал в Якутии

Напомним, что 21 июня в Кобяйском районе Якутии пропал самолет Ан-2. По предварительной информации, на борту находились два члена экипажа, пассажир и одна тонна груза.

Следователи возбудили уголовное дело по факту происшествия. Для поисков места крушения используется вертолет, работа спасателей осложняются плохой видимостью из-за тумана и горным рельефом местности.