Житель алтайского села ударил собутыльника ножом в шею из-за ссоры по «незначительному поводу»

В Алтайском крае 64-летнего жителя Табунского района подозревают в убийстве, сообщили в региональном СК.

16 августа мужчина в селе Табуны гостил у знакомого и распивал с ним спиртное.

«В ходе конфликта по незначительному поводу мужчина нанёс смертельное ножевое ранение в шею хозяина дома, от которого потерпевший скончался на месте происшествия», — говорится в сообщении.

Подозреваемого заключили под стражу. Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что в Барнауле жена ударила мужа ножом в живот, а потом муж ударил жену ножом в спину.