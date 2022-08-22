Житель алтайского села ударил собутыльника ножом в шею из-за ссоры по «незначительному поводу»
64-летнего подозреваемого заключили под стражу
22 августа 2022, 20:45, Никита Черников
В Алтайском крае 64-летнего жителя Табунского района подозревают в убийстве, сообщили в региональном СК.
16 августа мужчина в селе Табуны гостил у знакомого и распивал с ним спиртное.
«В ходе конфликта по незначительному поводу мужчина нанёс смертельное ножевое ранение в шею хозяина дома, от которого потерпевший скончался на месте происшествия», — говорится в сообщении.
Подозреваемого заключили под стражу. Расследование продолжается.
Ранее сообщалось, что в Барнауле жена ударила мужа ножом в живот, а потом муж ударил жену ножом в спину.
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