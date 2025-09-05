Ей грозит до семи лет тюрьмы

05 сентября 2025, 17:00, ИА Амител

Аглая Тарасова / Фото: кадры из фильма "Холоп-2"

Российскую актрису Аглаю Тарасову задержали с наркотиками в московском аэропорту Домодедово – у звезды обнаружили масло гашиша в вейпе. Об этом сообщает Shot.

По данным Telegram-канала, 31-летняя артистка вернулась в российскую столицу из Израиля. В отношении нее возбудили уголовное дело по статье "Контрабанда наркотиков". Тарасовой грозит до семи лет тюрьмы и штраф 1 млн рублей.

Как пишет Baza, 5 сентября ей должны избрать меру пресечения в Домодедовском суде.

Аглая Тарасова – дочь актрисы Ксении Раппопорт. Широкую известность получила после фильма "Лед", где сыграла главную роль фигуристки Надежды Лапшиной. За нее артистка получила премию "Золотой орел".



