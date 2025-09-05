Российскую актрису Аглаю Тарасову задержали с наркотиками в Москве
Ей грозит до семи лет тюрьмы
05 сентября 2025, 17:00, ИА Амител
Российскую актрису Аглаю Тарасову задержали с наркотиками в московском аэропорту Домодедово – у звезды обнаружили масло гашиша в вейпе. Об этом сообщает Shot.
По данным Telegram-канала, 31-летняя артистка вернулась в российскую столицу из Израиля. В отношении нее возбудили уголовное дело по статье "Контрабанда наркотиков". Тарасовой грозит до семи лет тюрьмы и штраф 1 млн рублей.
Как пишет Baza, 5 сентября ей должны избрать меру пресечения в Домодедовском суде.
Аглая Тарасова – дочь актрисы Ксении Раппопорт. Широкую известность получила после фильма "Лед", где сыграла главную роль фигуристки Надежды Лапшиной. За нее артистка получила премию "Золотой орел".
Да и сама по себе девка ништяк.
17:13:18 05-09-2025
ну не фигна себе!! она мне так нравится
17:15:58 05-09-2025
"Наркотики - нельзя, а водку - можно"
17:22:37 05-09-2025
Тоже мне - лютая наркоманка... Госдуму проверьте ))
17:25:03 05-09-2025
За убийство меньше дают
22:31:30 05-09-2025
Гость (17:25:03 05-09-2025) За убийство меньше дают... мише дроздову за двойное убийство вообще ничего не дали
17:34:27 05-09-2025
Букина штрафом отделалась и этой ниче не будет...
19:23:00 05-09-2025
Аллах все оторвы.
22:35:50 05-09-2025
Все, с наркотрафиком покончено. А если серьезно, дура, что через границу повезла, видимо на постоянке. Но ведь понятно же, что для личного употребления. Таких в Барнауле, думаю, можно с сотню найти за вечер не напрягаясь. Не оправдываю, но нашли преступление века.