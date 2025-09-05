НОВОСТИПроисшествия

Российскую актрису Аглаю Тарасову задержали с наркотиками в Москве

Ей грозит до семи лет тюрьмы

05 сентября 2025, 17:00, ИА Амител

Аглая Тарасова / Фото: кадры из фильма "Холоп-2"

Российскую актрису Аглаю Тарасову задержали с наркотиками в московском аэропорту Домодедово – у звезды обнаружили масло гашиша в вейпе. Об этом сообщает Shot.

По данным Telegram-канала, 31-летняя артистка вернулась в российскую столицу из Израиля. В отношении нее возбудили уголовное дело по статье "Контрабанда наркотиков". Тарасовой грозит до семи лет тюрьмы и штраф 1 млн рублей.

Как пишет Baza, 5 сентября ей должны избрать меру пресечения в Домодедовском суде. 

Аглая Тарасова – дочь актрисы Ксении Раппопорт. Широкую известность получила после фильма "Лед", где сыграла главную роль фигуристки Надежды Лапшиной. За нее артистка получила премию "Золотой орел".

 
 
Происшествия Россия Знаменитости

Комментарии 9

Avatar Picture
Гость

17:02:52 05-09-2025

Да и сама по себе девка ништяк.

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:13:18 05-09-2025

ну не фигна себе!! она мне так нравится

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Шинник

17:15:58 05-09-2025

"Наркотики - нельзя, а водку - можно"

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:22:37 05-09-2025

Тоже мне - лютая наркоманка... Госдуму проверьте ))

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:25:03 05-09-2025

За убийство меньше дают

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:31:30 05-09-2025

Гость (17:25:03 05-09-2025) За убийство меньше дают... мише дроздову за двойное убийство вообще ничего не дали

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Иван

17:34:27 05-09-2025

Букина штрафом отделалась и этой ниче не будет...

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

19:23:00 05-09-2025

Аллах все оторвы.

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Пузырек

22:35:50 05-09-2025

Все, с наркотрафиком покончено. А если серьезно, дура, что через границу повезла, видимо на постоянке. Но ведь понятно же, что для личного употребления. Таких в Барнауле, думаю, можно с сотню найти за вечер не напрягаясь. Не оправдываю, но нашли преступление века.

  -3 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров