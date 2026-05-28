"Просто ушел под воду". В СК "Обь" после трагедии рассказали о проблемах с безопасностью

После гибели мужчины в барнаульском спорткомплексе сотрудники заговорили о системных нарушениях

28 мая 2026, 09:15, ИА Амител

Человек купается в бассейне / Фото: создано в нейросети ChatGPT

Трагедия в спортивном комплексе "Обь" в Барнауле, где весной 2026 года во время плавания погиб мужчина, могла выявить несколько возможных проблем, связанных с организацией безопасности в бассейне. В настоящее время Следственный комитет продолжает расследование трагедии в рамках уголовного дела о гибели мужчины. Корреспондент amic.ru узнал подробности расследования и поговорил с сотрудниками "Оби" (на условиях анонимности) о проблемах с организацией безопасности в бассейне для посетителей.

"Спасти мужчину не удалось"

Трагедия произошла 7 марта во время вечернего сеанса. По словам сотрудника спорткомплекса, 60-летний мужчина плавал около 45 минут. В какой-то момент ему стало плохо. По версии следствия, женщина-спасатель, находившаяся в помещении бассейна, не своевременно заметила произошедшее и лишь спустя значительный промежуток времени попыталась спасти мужчину. Тело потерпевшего было поднято с глубины около шести метров без признаков жизни. Согласно результатам судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти мужчины стало утопление.

Как пояснил один из сотрудников "Оби", на видеозаписях видно, что мужчина повис на дорожке и ушел под воду. Глубина в этой части бассейна достигает шести метров. По словам собеседника, заметить происходящее сразу было практически невозможно. Тревогу подняла родственница мужчины. Когда спасатель подбежала к воде, пострадавший уже находился на дне.

Женщина-спасатель нырнула за ним и с трудом вытащила мужчину из мутной воды. Ей помогали тренер и старшие воспитанники спортивной секции. Пострадавшего подняли на поверхность и начали реанимацию. По словам сотрудников, сначала он пришел в сознание.

«Он просто ушел под воду. Появился пульс, он начал двигать головой. Потом снова стал "уходить". Приехала скорая помощь. Спасти мужчину не удалось», — вспоминает сотрудник.

Позже выяснилось, что год назад погибшему сделали операцию на сердце и установили искусственный клапан. Сотрудники комплекса не исключают, что из-за больших физических нагрузок мужчине могло стать плохо и сердце не выдержало.

"Один спасатель на такой большой бассейн"

Резонансный случай мог вскрыть проблемы с безопасностью в СК "Обь". По словам сотрудников, в момент происшествия в бассейне находилась только женщина-спасатель, которая и доставала со дна чаши мужчину.

«Второй инструктор отсутствовал. Он находился в соседнем тренажерном зале. Это показали камеры видеонаблюдения», — утверждают собеседники.

По их словам, руководство комплекса неоднократно предупреждали о рисках. При этом бассейн в "Оби" — один из крупнейших в Сибири: 50 метров в длину, с глубиной до шести метров в прыжковой зоне. По словам одного из сотрудников, в спорткомплексе долгое время не хватало спасателей, а некоторые смены приходилось закрывать в одиночку.

«Один спасатель на такой большой бассейн. Чисто физически один человек не может контролировать весь обзор. Пока смотришь в одну сторону — в другой уже может что-то случиться», — объясняет сотрудник.

Вода мутная, камер не хватает

Еще одна претензия касается технического состояния бассейна. Спасатель утверждает, что из-за мутной воды увидеть человека на глубине практически невозможно. По словам сотрудников, когда ныряешь под воду, то ничего не видно даже в очках. В прошлом году в бассейне установили новую систему фильтрации воды, о чем публично рассказывал уже бывший министр спорта Алтайского края Иван Нифонтов, но она уже сломалась.

Кроме того, руководство "Оби" планировало установить дополнительные видеокамеры по периметру бассейна, чтобы убрать "слепые зоны". Однако средств на это не нашлось. Сотрудники также ссылаются на нормативные документы, регулирующие работу бассейнов. Якобы глубина шесть метров требует другого уровня подготовки спасателей и дополнительного оснащения.

«Матросы-спасатели имеют право работать только до четырех метров глубины. В нашем бассейне должны дежурить специальные спасатели с аквалангом. Именно они могут погружаться на глубину шести метров. Но у нас их просто нет», — утверждают сотрудники.

Кроме того, в "Оби" отсутствует автоматическая система контроля погружения человека под воду, которые используются в ряде современных бассейнов. Такая система позволяет спасателям сразу узнать о погружении человека на дно и спасти его быстрее.

В целом, по словам сотрудников, в последние годы в спорткомплексе больше внимания уделяли внешнему обновлению объекта, чем вопросам безопасности: "Сделали косметический ремонт, поменяли кабинки, ставили турникеты и какие-то фитнес-программы".

"Хотят найти виноватого"

Сейчас дело постепенно движется к суду. При этом окончательные выводы следствия пока неизвестны.

Некоторые сотрудники "Оби" полагают, что руководство комплекса, возможно, пытается всяческим образом выгородить одного из спасателей, который как раз отсутствовал в бассейне во время трагедии 7 марта. Это внук бывшего руководителя "Оби" Сергея Кашникова, Павел. Якобы его активно защищает руководство спорткомплекса, а крайней в этой истории хотят сделать женщину-спасателя, которая и доставала из воды мужчину.

«Хотят найти виноватого. Следователи так и сказали, что кто-то понесет ответственность», — пояснил один из сотрудников. При этом, по его мнению, основные вопросы следователей должны быть адресованы руководству спорткомплекса. После инцидента в срочном порядке попытались нанять в бассейн дополнительных спасателей, но пока желающих работать в "Оби" не нашлось.

Кстати, на некачественную работу спасателей в "Оби" неоднократно жаловались посетители бассейна.

«Там спасатели не за людьми следят, а в телефонах сидят, не отрываясь. Я когда бываю в "Оби", всегда плаваю и думаю: если случится трагедия, они не боятся потом за это в суде отвечать? Куча детей, куча людей пожилого возраста, а всем плевать вообще на все. Делай что хочешь и как хочешь. Вот и дождались трагедии», — писал в интернете подписчик Barnaul 22.

Директор "Оби" Александр Власов в разговоре с корреспондентом amic.ru сообщил, что до завершения следственных действий не будет давать комментариев по данному вопросу.

Спорткомплекс "Обь" ввели в эксплуатацию в 1984 году. Сейчас он признан одним из крупнейших в Западной Сибири. В настоящее время 51% акций СК "Обь" владеет правительство Алтайского края. Другие 49% акций в 2021 году приобрела компания "Магистраль", которую связывают с предпринимателем Евгением Ракшиным.