Депутат АКЗС рассказала, как будут развивать СК "Обь" в Барнауле без капитального ремонта

Татьяна Ильюченко поделилась информацией о переменах в спорткомплексе

11 сентября 2025, 13:30, ИА Амител

Соревнования в СК "Обь" / Фото: СК "Обь"

Капитально реконструировать спортивный комплекс "Обь" в Барнауле в настоящее время не планируют, хотя внутри здания провели точечный ремонт. Об этом в ходе онлайн-форума сообщила председатель комитета по спорту, культуре и молодежной политике АКЗС Татьяна Ильюченко.

Ремонт только летом

«В настоящий момент решения о капитальном ремонте нет, однако текущий ремонт идет планомерно. Например, в зале гимнастики модернизировали систему вентиляции, покрашен пол, отремонтировали раздевалку. В бассейне отремонтирована мужская и женская раздевалки», – сообщила Ильюченко.

По словам депутата, в связи с тем, что спортивные организации, которые находятся в спортивном комплексе, работают практически круглогодично, ремонт в помещениях может производиться только в летний период. В настоящий момент руководством СК "Обь" выработана стратегия развития спортивного комплекса.

«Одними из намеченных целей являются развитие инфраструктуры спортивного комплекса, повышение клиентского сервиса и безопасности занимающихся», – добавила депутат АКЗС.

Весной уже бывший министр спорта Алтайского края Иван Нифонтов сообщал, что новое руководство комплекса работает над стратегией развития СК на ближайшие два года. Однако напрямую деньги на эти цели из регионального бюджета выделить нельзя, а все работы необходимо согласовывать со вторым собственником объекта – компанией "Магистраль". Кроме того, руководство "Оби" намерено привлекать новых клиентов с помощью улучшения маркетинга. В частности, в социальной сети "ВКонтакте" снова заработала группа "Оби".

Что известно об СК "Обь"?

Спорткомплекс ввели в эксплуатацию в 1984 году. Большой бассейн – 50 на 25 метров – считался уникальным, так как при его строительстве впервые в России применили метод изготовления ванны из стекла и цемента. Сейчас спорткомплекс "Обь" – один из крупнейших в Западной Сибири. Ежегодно его посещают до 500 тысяч человек. Кроме плавания, здесь обучают баскетболу, художественной гимнастике, борьбе, теннису.

В настоящее время 51% акций СК "Обь" владеет правительство Алтайского края. Другие 49% акций в 2021 году у Крайсовпрофа приобрела компания "Магистраль", которую связывают с предпринимателем Евгением Ракшиным. Новый совладелец пока не начал вкладывать деньги в развитие "Оби". Весной директором комплекса вместо умершего Сергея Кашникова стал Александр Власов.