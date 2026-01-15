НОВОСТИПроисшествия

Провал семейного бизнеса мог стать одной из причин суицида экс-замглавы Минтруда Скляра

Компания, которую он основал с женой, почти не приносила дохода, что усугубило финансовые проблемы и конфликты в семье

15 января 2026, 20:20, ИА Амител

Погибший Алексей Скляр / Фото: Baza

Одной из причин самоубийства бывшего заместителя министра труда Алексея Скляра могли стать серьезные финансовые проблемы из-за провала семейного бизнеса. Как выяснило издание Shot, IT-компания, которую экс-чиновник открыл вместе со своей 33-летней женой Алиной, практически не приносила дохода. 

В 2024 году выручка составила чуть более 300 тысяч рублей, в 2025 году дела шли так же плохо.

Это привело к тому, что Скляр, ушедший с госслужбы в 2022 году, не мог нормально содержать семью и поддерживать роскошный особняк в Новой Москве. На фоне финансовых трудностей у супругов начались частые ссоры. Близкие также утверждают, что после ухода из министерства у бывшего чиновника развились серьезные проблемы с алкоголем.

Сама Алина в разговоре с журналистами подтвердила, что у мужа были трудности, но отвергла связь его самоубийства с семейными конфликтами. Она также опровергла слухи о том, что Скляр применял к ней физическое насилие.

Напомним, тело Алексея Скляра было обнаружено в его доме в Новой Москве 15 января. По предварительным данным, он покончил с собой.

Комментарии 7

Гость
Гость

20:26:48 15-01-2026

Зря. Подписал бы лучше контракт. Перезагрузился бы. Все текущие жизненные проблемы на паузу. А там глядишь, если бы вернулся, были бы уже другие взгляды на жизнь и эти проблемы казались бы сущими пустяками.

  -2
Ответить
Гость
Гость

20:34:00 15-01-2026

Бабам нужны только шмотки фотки и деньги. Сами работать не хотят

  -1
Ответить
Гость
Гость

09:47:45 16-01-2026

Гость (20:34:00 15-01-2026) Бабам нужны только шмотки фотки и деньги. Сами работать не х... Алё, гараж, с каких пор у вас чиновник (хоть и бывший) стал олицетворением благолепия и добродетели?
Бухлозавр бухал как не в себя, баба как лошадь тащила быт и бизнес - и при этом осталась виноватой?

  -1
Ответить
Гость
Гость

22:30:24 15-01-2026

И вот такие персонажи упоавляют государством ?

  4
Ответить
Гость
Гость

08:52:04 16-01-2026

эти ваши жОны.....

  -1
Ответить
Гость
Гость

12:32:12 16-01-2026

На кой замминистру вообще жена? Да еще и не одна.. Если бы я был замминистра был бы холостой

  4
Ответить
Гость
Гость

13:32:22 16-01-2026

Гость (12:32:12 16-01-2026) На кой замминистру вообще жена? Да еще и не одна.. Если бы я... и имел 7 профессиональных "жен" на каждый день недели)))

  2
Ответить
