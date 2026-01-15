Провал семейного бизнеса мог стать одной из причин суицида экс-замглавы Минтруда Скляра
Компания, которую он основал с женой, почти не приносила дохода, что усугубило финансовые проблемы и конфликты в семье
15 января 2026, 20:20, ИА Амител
Одной из причин самоубийства бывшего заместителя министра труда Алексея Скляра могли стать серьезные финансовые проблемы из-за провала семейного бизнеса. Как выяснило издание Shot, IT-компания, которую экс-чиновник открыл вместе со своей 33-летней женой Алиной, практически не приносила дохода.
В 2024 году выручка составила чуть более 300 тысяч рублей, в 2025 году дела шли так же плохо.
Это привело к тому, что Скляр, ушедший с госслужбы в 2022 году, не мог нормально содержать семью и поддерживать роскошный особняк в Новой Москве. На фоне финансовых трудностей у супругов начались частые ссоры. Близкие также утверждают, что после ухода из министерства у бывшего чиновника развились серьезные проблемы с алкоголем.
Сама Алина в разговоре с журналистами подтвердила, что у мужа были трудности, но отвергла связь его самоубийства с семейными конфликтами. Она также опровергла слухи о том, что Скляр применял к ней физическое насилие.
Напомним, тело Алексея Скляра было обнаружено в его доме в Новой Москве 15 января. По предварительным данным, он покончил с собой.
20:26:48 15-01-2026
Зря. Подписал бы лучше контракт. Перезагрузился бы. Все текущие жизненные проблемы на паузу. А там глядишь, если бы вернулся, были бы уже другие взгляды на жизнь и эти проблемы казались бы сущими пустяками.
20:34:00 15-01-2026
Бабам нужны только шмотки фотки и деньги. Сами работать не хотят
09:47:45 16-01-2026
Гость (20:34:00 15-01-2026) Бабам нужны только шмотки фотки и деньги. Сами работать не х... Алё, гараж, с каких пор у вас чиновник (хоть и бывший) стал олицетворением благолепия и добродетели?
Бухлозавр бухал как не в себя, баба как лошадь тащила быт и бизнес - и при этом осталась виноватой?
22:30:24 15-01-2026
И вот такие персонажи упоавляют государством ?
08:52:04 16-01-2026
эти ваши жОны.....
12:32:12 16-01-2026
На кой замминистру вообще жена? Да еще и не одна.. Если бы я был замминистра был бы холостой
13:32:22 16-01-2026
Гость (12:32:12 16-01-2026) На кой замминистру вообще жена? Да еще и не одна.. Если бы я... и имел 7 профессиональных "жен" на каждый день недели)))