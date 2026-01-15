Провал семейного бизнеса мог стать одной из причин суицида экс-замглавы Минтруда Скляра

Компания, которую он основал с женой, почти не приносила дохода, что усугубило финансовые проблемы и конфликты в семье

Погибший Алексей Скляр

Одной из причин самоубийства бывшего заместителя министра труда Алексея Скляра могли стать серьезные финансовые проблемы из-за провала семейного бизнеса. Как выяснило издание Shot, IT-компания, которую экс-чиновник открыл вместе со своей 33-летней женой Алиной, практически не приносила дохода.

В 2024 году выручка составила чуть более 300 тысяч рублей, в 2025 году дела шли так же плохо.

Это привело к тому, что Скляр, ушедший с госслужбы в 2022 году, не мог нормально содержать семью и поддерживать роскошный особняк в Новой Москве. На фоне финансовых трудностей у супругов начались частые ссоры. Близкие также утверждают, что после ухода из министерства у бывшего чиновника развились серьезные проблемы с алкоголем.

Сама Алина в разговоре с журналистами подтвердила, что у мужа были трудности, но отвергла связь его самоубийства с семейными конфликтами. Она также опровергла слухи о том, что Скляр применял к ней физическое насилие.

Напомним, тело Алексея Скляра было обнаружено в его доме в Новой Москве 15 января. По предварительным данным, он покончил с собой.