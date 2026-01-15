Экс-заместителя министра труда Алексея Скляра нашли мертвым в его доме в Москве

Бывший чиновник возложил вину за свой поступок на жену

15 января 2026, 17:16, ИА Амител

Погибший Алексей Скляр Фото: соцсети

В Москве обнаружено тело бывшего заместителя министра труда и социальной защиты Алексея Скляра. Трагедия произошла в его частном доме в поселении Филимонковское (Новая Москва). По предварительной информации Shot, 50-летний экс-чиновник покончил с собой.

По данным источника, перед смертью Скляр разослал друзьям сообщение, в котором возложил вину за свой поступок на жену. Спасатели, приехавшие по вызову, обнаружили дверь дома открытой, а тело – на пороге.

Алексей Скляр занимал пост заместителя министра труда с 2018 по 2022 год, курируя вопросы цифровизации и предоставления госуслуг в электронном виде. Он был уволен правительством Михаила Мишустина в 2022 году. В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.