Экс-заместителя министра труда Алексея Скляра нашли мертвым в его доме в Москве
Бывший чиновник возложил вину за свой поступок на жену
15 января 2026, 17:16, ИА Амител
В Москве обнаружено тело бывшего заместителя министра труда и социальной защиты Алексея Скляра. Трагедия произошла в его частном доме в поселении Филимонковское (Новая Москва). По предварительной информации Shot, 50-летний экс-чиновник покончил с собой.
По данным источника, перед смертью Скляр разослал друзьям сообщение, в котором возложил вину за свой поступок на жену. Спасатели, приехавшие по вызову, обнаружили дверь дома открытой, а тело – на пороге.
Алексей Скляр занимал пост заместителя министра труда с 2018 по 2022 год, курируя вопросы цифровизации и предоставления госуслуг в электронном виде. Он был уволен правительством Михаила Мишустина в 2022 году. В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.
18:19:31 15-01-2026
Ну и зачем ты мужик руки наложил на себя из за мокрощелки..
19:56:09 15-01-2026
Наберут в правительство по объявлению...
09:18:50 16-01-2026
У него тоже "пестик" был наградной ? Как у Старовойта.