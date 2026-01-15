НОВОСТИПроисшествия

Экс-заместителя министра труда Алексея Скляра нашли мертвым в его доме в Москве

Бывший чиновник возложил вину за свой поступок на жену

15 января 2026, 17:16, ИА Амител

Погибший Алексей Скляр Фото: соцсети
В Москве обнаружено тело бывшего заместителя министра труда и социальной защиты Алексея Скляра. Трагедия произошла в его частном доме в поселении Филимонковское (Новая Москва). По предварительной информации Shot, 50-летний экс-чиновник покончил с собой.

По данным источника, перед смертью Скляр разослал друзьям сообщение, в котором возложил вину за свой поступок на жену. Спасатели, приехавшие по вызову, обнаружили дверь дома открытой, а тело – на пороге.

Алексей Скляр занимал пост заместителя министра труда с 2018 по 2022 год, курируя вопросы цифровизации и предоставления госуслуг в электронном виде. Он был уволен правительством Михаила Мишустина в 2022 году. В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

Комментарии 3

Avatar Picture
Гость

18:19:31 15-01-2026

Ну и зачем ты мужик руки наложил на себя из за мокрощелки..

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:56:09 15-01-2026

Наберут в правительство по объявлению...

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:18:50 16-01-2026

У него тоже "пестик" был наградной ? Как у Старовойта.

  0 Нравится
Ответить
