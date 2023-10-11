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Путин: экономика ЕС находится на нуле из-за попыток отказаться от российской энергии

Из-за ограничений ЕС переплачивает за поставки нефти и газа, из-за чего экономика не развивается или стагнирует

11 октября 2023, 19:28, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Страны ЕС пытаются полностью отказаться от российских энергоносителей, в результате вся их экономика находится на нулевой отметке. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил российский президент Владимир Путин на пленарном заседании Российской энергетической недели.

Путин отметил, что Европа почти полностью отказалась от энергоносителей из РФ, которые долгие годы обеспечивали благополучие ЕС в социальном и экономическом плане.

"Конечно, не 100%, но в том числе это было очень серьезным элементом этого благополучия. Введены ограничения на банковское обслуживание, фрахт, страховку, а также установлены так называемые потолки цен на наши нефть и газ", – заявил Путин

Президент отметил, что в результате из-за ограничений ЕС переплачивает за поставки нефти и газа, из-за чего экономика Евросоюза находится у нулевой отметки. В июле текущего года динамика промышленности показала -2,4%, а производство энергии – до -4,7%. В результате это отражается на доходах населения.

Комментарии 17

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Гость

19:50:53 11-10-2023

Ух ты, опять запад загнивает и мёрзнет. И длится это N-ый год подряд... Это типа время для осенней методички?

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...

19:51:37 11-10-2023

Ну да... А у нас яйца подорожали... И бензин... И цыплята...

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Гость

20:05:00 11-10-2023

Знаете, Владимир Владимирович, а мы вам верим...

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Гость

20:15:41 11-10-2023

Наша экономика с 2008 стагнирует, лучше бы о ней поговорил.

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Гость

21:13:37 11-10-2023

Все нытики отписались? Это видимо все страдальцы - владельцы премиальных авто? Свято верящие в непокобелимое преимущество Запада...

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Гость

21:51:17 11-10-2023

Гость (21:13:37 11-10-2023) Все нытики отписались? Это видимо все страдальцы - владельцы... ] Ну вот смотри, не нытик. Есть Лада гранта и самый простой, новый Мерседес. Для одних Лада круче, потому что своя и там куча ещё преимуществ. А другие понимают, что Мерседес лучше. Кто здесь дурак, зависит от точки зрения

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Гость

23:29:53 11-10-2023

Гость (21:13:37 11-10-2023) Все нытики отписались? Это видимо все страдальцы - владельцы... им, дырявым мальчикам и соевым девочкам, вконтактике уже не интересно, там никто не читает, кроме своих. Они сюда выбираются, вон как пенсионеров раздраконивают)

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Гость

22:00:20 11-10-2023

может пора об экономике в родной стране побеспокоиться? Зарплаты у людей уже дна достигли

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наблюдение

23:20:13 11-10-2023

Все, что Путину не нравится, он называет "так называемое"

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Гость

08:34:07 12-10-2023

Почему наше правительство так беспокоит Европа? Мы живём в России. И хотелось бы понять, почему бензин, продукты, ЖКХ, жильё и всё прочее в цене выросло на 10-20-30-40-... процентов, а зарплаты остались на месте??? Ответ "Ну вы тут держитесь" уже не пройдет. Китайский Москвич за 2,6 млн. руб. - это как понимать?

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Гость

17:02:27 12-10-2023

Гость (08:34:07 12-10-2023) Почему наше правительство так беспокоит Европа? Мы живём в Р... Наша страна находится под огромным кол-вом санкций. Вы что, ждёте, роста экономики в этих условиях? Против нас ведут войну. Для состояния войны все еще неплохо в нашей жизни.

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Гость

08:42:45 12-10-2023

Она хотя бы платила, а Турции мы бесплатно поставляем, типа с отсрочкой в год, потом еще попросят, Китай тоже так хочет.

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Гость

10:59:30 12-10-2023

Гость (08:42:45 12-10-2023) Она хотя бы платила, а Турции мы бесплатно поставляем, типа... Она и сейчас платит, только больше за меньшее количество всякими окружными путями. Перекуп у других стран всегда обходится дороже.

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Гость

17:04:38 12-10-2023

Я помню, как мы в 90-х годах "дружили" с Америкой и Европой. И насколько ХУЖЕ была жизнь в нашей стране из-за этого. Безработица, невыплата зарплат, разгул преступности, бандитизм и т.д. А сейчас Америка и Европа ведет против нас войну. Но жизнь, тем не менее, гораздо лучше в стране, чем во время "дружбы" с ними.

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Гость

22:12:37 12-10-2023

Гость (17:04:38 12-10-2023) Я помню, как мы в 90-х годах "дружили" с Америкой и Европой.... Я помню, как в 90-х у меня мужской орган был крепкий, как дуб, а теперь стал дряхлый и вялый. Вывод: в 90-х было гораздо лучше, чем сейчас. Аналогия примерно на том же уровне, да.

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Гость

17:46:02 12-10-2023

Чихать хотел запад на наши ресурсы, несмотря на то, что мы их уже за даром почти отдаем. Россия далеко не единственная страна богатая нефтью, газом...А МВФ свое дело знает круто.

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Гость

21:19:33 12-10-2023

У нас не лучше. 0 целых хрен десятых ниже чем в европе.

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