Путин: экономика ЕС находится на нуле из-за попыток отказаться от российской энергии

Из-за ограничений ЕС переплачивает за поставки нефти и газа, из-за чего экономика не развивается или стагнирует

11 октября 2023, 19:28, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Страны ЕС пытаются полностью отказаться от российских энергоносителей, в результате вся их экономика находится на нулевой отметке. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил российский президент Владимир Путин на пленарном заседании Российской энергетической недели.

Путин отметил, что Европа почти полностью отказалась от энергоносителей из РФ, которые долгие годы обеспечивали благополучие ЕС в социальном и экономическом плане.

"Конечно, не 100%, но в том числе это было очень серьезным элементом этого благополучия. Введены ограничения на банковское обслуживание, фрахт, страховку, а также установлены так называемые потолки цен на наши нефть и газ", – заявил Путин

Президент отметил, что в результате из-за ограничений ЕС переплачивает за поставки нефти и газа, из-за чего экономика Евросоюза находится у нулевой отметки. В июле текущего года динамика промышленности показала -2,4%, а производство энергии – до -4,7%. В результате это отражается на доходах населения.